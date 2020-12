Stiri pe aceeasi tema

- FC Farul a pierdut meciul de pe teren propriu cu Csikszereda Miercurea Ciuc. Partida i a prins insa pe "marinari" intr o situatie speciala, trupa de pe litoral avand multi jucatori absenti si probleme de pregatire. Echipa constanteana este cea care va incheia anul in Liga a 2 a, cu meciul de pe 14 decembrie…

- Ripensia Timisoara nu a reusit sa obtina niciun punct din intalnirea banateana din Caras cu CSM Resita. Gazdele au profitat de slabiciunile defensivei ros-galbene si au inscris de doua ori in prima repriza, 2-0 a fost si scorul final a intalnirii in urma careia rossonerii i-au depasit in clasament pe…

- Declarațiile taioase dintre oficialii Universitații Cluj și cei ai Farului continua, dupa ce constanțenii au caștigat la „masa verde” duelul cu „Șepcile Roșii”. CONTEXT: Infruntarea dintre U Cluj și Farul Constanța va fi caștigata de formația de la malul Marii, avand in vedere ca, inițial, ardelenii…

- Ripensia Timisoara se numara printre ultimele victime ale regulamentului „de pandemie” din Liga 2. Ros-galbenii au protestat pentru faptul ca vor pierde la masa verde restanta cu CS Mioveni prin prezentarea la ora stabilita pentru acest joc echipati si gata de treaba. Nu au lipsit reactiile acide ale…

- Ripensia Timisoara va juca duminica un meci oficial dupa mai bine de trei saptamani de pauza. Ros-galbenii infrunta Astra Giurgiu, „lanterna rosie” a Ligii I, dar tehnicianul Cosmin Petruescu nu e optimist dupa pauza lunga de la activitate a elevilor sai. „Ripi” a fost abia astazi cu intreg lotul la…

- Ripensia Timisoara nu va putea juca nici la mijlocul acestei saptamani conform programului Ligii 2. Ros-galbenii nu si-au recuperat marea majoritate a jucatorilor dupa focarul de coronavirus care a afectat echipa si a trebuit sa-si amane si duelul din intermediara cu Farul Constanta. Meciul cu dobrogenii…

- FC Farul Constanta a castigat meciul din deplasare contra Concordiei Chiajna. Succesul a fost cel mai frumos cadou pentru antrenorul Ianis Zicu, cel care si a serbat ziua de nastere cu o zi inainte de meci. In urmatoarea confruntare, Farul va avea ca adversara, intr o restanta, Pandurii Lignitul Tg.…

- Ripensia Timisoara a reusit o victorie importanta in runda trecuta, invingand acasa Gloria Buzau, dar ros-galbenii spun ca nu au facut „nunta”. Sambata, echipa pregatita de Cosmin Petruescu joaca pe terenul nou promovatei Unirea Slobozia, grupare care s-a impus clar la Resita in weekend-ul trecut. „Echilibru…