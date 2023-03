Stiri pe aceeasi tema

- CSC Dumbravita confirma startul de primavara si, dupa victoria pe teren propriu, 3-1 cu Poli Timisoara, obtine un punct in deplasare, 0-0 la Progresul Spartac Bucuresti. Cea mai bine clasata dintre formatiile timisene din liga secunda, CSC Dumbravita se intoarce cu un punct din deplasarea facuta la…

- Vineri, 3 martie – ora 17.00: Otelul Galati – Csikszereda Miercurea Ciuc.Sambata, 4 martie – ora 11.00: FC Brasov – Unirea Constanta, Progresul Spartac – CSC Dumbravita, Viitorul Pandurii Targu Jiu – CSM Slatina, Concordia Chiajna – Ripensia Timișoara; ora 12.00: CSC Selimbar – Dinamo, Unirea Dej –…

- Echipa de fotbal CS Minaur nu are fața de Liga 2, ca sa ne exprimam intr-un mod neacademic. Nu spunem noi, o spun rezultatele echipei care acum este printre ultimele din clasament, deși spera la accederea in Liga I. Un vis frumos, dar cam nerealist. In ultimul meci disputat pe teren propriu, CS Minaur…

- Joi, 23 februarie: Gloria Buzau – FC Brasov 1-1.Vineri, 24 februarie: Unirea Slobozia – CSA Steaua 2-2.Sambata, 25 februarie: Ripensia Timișoara – Unirea Dej 1-2, Metaloglobus Bucuresti – Viitorul Pandurii Targu Jiu 0-0, Csikszereda Miercurea Ciuc – Progresul Spartac 2-2, CSC Dumbravita – Politehnica…

- Miercuri s-a incheiat definitiv la comisiile FRF litigiul dintre CFR Cluj și Arlauskis, portarul care a plecat de la echipa campioana dupa ce fostul președinte, Marian Copilu, fusese și el indepartat. Fiindca avea in vigoare un contract care mai urma sa dureze 30 de luni, cu un caștig net de 1,6 milioane…

- Gazdele au castigat dupa ce, cu un minut inainte de final, echipa din Banie conducea cu 68 67 Calificata in primele zece echipe ale Ligii Nationale, formatia masculina de baschet CSM Constanta a debutat cu o victorie in faza secunda a campionatului, pasind cu dreptul spre play off, dupa 72 70 pe teren…

- Cupa Romaniei la baschet feminin a inceput miercuri, 30 noiembrie, cand au fost programate meciurile din manșa intai a primului tur. Partidele revanșa s-au disputat sambata, 3 decembrie: BC Sirius Mureșul Tg.-Mureș – CSM Alexandria 54-57 (FOTO, in tur 53-54), total 107-111; CSM Constanța – ACS Sepsi…