Echipa romaneasca FC Csikszereda a terminat la egalitate miercuri, scor 1-1, meciul de pe teren propriu cu Galatasaray, disputat in prima mansa a turului 1 din UEFA Yout League, Domestic Champions Path, anunța news.ro.

- Ripensia a obtinut prima victorie in editia 2022-23 a Ligii 2 dupa patru etape si a facut un salt notabil in clasament. Atacantul Cristian Gavra a fost artizanul succesului de pe „Electrica”, scor 2-1, cu cealalta formatie care avea doar un punct inaintea acestei runde – „lanterna” Metaloglobus Bucuresti.…

CSA Steaua si Metaloglobus Bucuresti au incheiat la egalitate marti seara, scor 1-1, in ultimul meci al primei etape din Liga 2 Casa Pariurilor

- Chindia nu reușește sa ia niciun punct in meciul cu CFR Cluj, care tocmai s-a incheiat la Ploiești, in cadrul etapei a 4-a, a Ligii 1. Echipa antrenata de Adi Post-ul CFR o invinge pe Chindia la Ploiești chiar daca a terminat meciul cu doi oameni in minus. Locul 15 dupa 4 etape… apare prima data in…

- Stadionul modernizat din Miercurea Ciuc a fost inaugurat sambata, in prezenta premierului Ungariei, Viktor Orban, care a asistat la un meci amical intre echipa U18 a Ungariei si o asa-zisa echipa Under-18 a Tinutului Secuiesc, care a imbracat tricourile clubului Csikszereda, pentru a fenta interdicitia…

Universitatea Craiova si-a incheiat stagiul de pregatire din Austria cu un amical impotriva echipei WSG Tirol. Meciul s-a incheiat cu scorul 3-2 pentru adevrsari, conform news.ro.

- Ripensia a disputat azi primul amical al verii. Adversarii au fost partnerii de la CSU Univ. de Vest. Ros-galbenii din Liga 2 nu au avut emotii cu divizionara D si s-au impus cu 10-1 pe „Dan Paltinisanu”. Desi amical, a fost primul joc dupa patru luni pe arena inchisa pentru competitii de catre proprietarul…

Intalnirea dintre Seattle Mariners si Los Angeles Angels a fost intrerupta timp de 17 minute in urma unei incaierari generale in a doua repriza a acestui meci, din cadrul Ligii profesioniste nord-americane de baseball (MLB), scrie site-ul rtbf.be, potrivit Agerpres.