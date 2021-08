Stiri pe aceeasi tema

- FC Buzau a surclasat-o pe Unirea Constanta cu 14-0, sambata, intr-un meci din etapa a 5-a a Ligii a II-a, realizand astfel cel mai mare scor din ultimele sezoane ale ligii secunde. La acest meci, Unirea a aliniat in acest meci o echipa formata doar din juniori. Etapa a 5-a Liga 2: Joi, 26 august: Politehnica…

- Rezultate inregistrate in partidele disputate, sambata, in etapa a etapa a patra a Ligii a II-a: Dacia Unirea Braila - Astra 1-1 Dunarea Calarasi - FC Buzau 0-3 Ripensia Timisoara - FC Brasov 1-1Unirea Constanta - Politehnica Timisoara 0-2Unirea Dej - Comuna Selimbar…

- Echipa SCM Timisoara a invins-o, cu scorul de 33-10 (7-3), pe CS Universitatea Cluj, intr-un meci restant din etapa a 8-a a Superligii la rugby, disputat miercuri, in deplasare. Banatenii au marcat nu mai putin de cinci eseuri, astfel ca au obtinut si punctul bonus ofensiv. In clasament, pe primul loc…

- Daniel Oprița (39 de ani), antrenorul celor de la CSA Steaua, a numit favoritele la promovarea in Liga 1. Astazi, la „Casa Fotbalului”, a avut loc tragerea la sorți a programului sezonului 2021/2022 din Liga 2. Steaua nu are drept de promovare in Liga 1, dar antrenorul Daniel Oprița iși propune in…

- Mijlocașul ofensiv Stephan Draghici (23 de ani) s-a desparțit de CS Universitatea Craiova și va juca in Liga 2, la CSA Steaua. Steaua bifeaza cel mai important transfer al verii. Stephan Draghici, fotbalist cu 82 de apariții in Liga 1, va evolua sezonul urmator sub comanda lui Daniel Oprița. Steaua…

- Astazi, de la ora 19:00, va avea loc inaugurarea stadionului Steaua. Arena din Ghencea va gazdui meciul amical dintre CSA Steaua și OFK Belgrad. Partida va fi transmisa live pe GSP.ro și in direct la TV pe DigiSport 1. CSA Steaua - OFK Belgrad, live de la 19:00 Steaua va sarbatori nu doar inaugurarea…

- CSA Steaua a pus in vanzare biletele la meciul de inaugurare a noului stadion din Bulevardul Ghencea, intre echipa gruparii militare si OFK Belgrad, potrivit news.ro. "Odata cu meciul prin care arena Steaua se va inaugura, vom avea ocazia de a sarbatori impreuna cu suporterii si iubitorii…

- Ripensia Timisoara a sunat adunarea azi la baza „Electrica” cu 23 de jucatori, dintre care multi juniori proprii si doar tineri sositi de la echipe din zona. Antrenorul Cosmin Petruescu si presedintele Dumitru Mihu considera ca situatia este una normala acum, daca se tine cont ca ros-galbenii si-au…