- Atacantul echipei Manchester United, Cristiano Ronaldo, a declarat clubului din Premier League ca vrea sa plece in sezonul apropiat. Acesta iși dorește sa joace in Liga Campionilor. Au existat numeroase speculații cu privire la viitorul lui Ronaldo la United, dupa o campanie fara trofee și eșecul de…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo (37 ani), care a afirmat ca ar putea pleca de Manchester United, nu a fost prezent la reluarea antrenamentelor echipei sale, luni, din "motive familiale", absenta acceptata insa de clubul englez de fotbal, informeaza cotidianul L'Equipe, potrivit Agerpres. Fii…

- Cristiano Ronaldo (37 de ani) a avertizat ca ramane la Manchester United doar daca echipa se va intari serios. Cristiano Ronaldo și-a reamintit ca nu va juca sezonul viitor in Liga Campionilor, dupa 19 ani la rand, și s-a suparat pe cei de la Manchester United. Le-a transmis șefilor ca „este timpul…

- Cristiano Ronaldo a vorbit recent despre viitorul sau la Manchester United dupa venirea noului antrenor Erik ten Hag. Deși s-a aratat inca fericit pe Old Trafford, atacantul portughez susține ca lucrurile trebuie sa se schimbe sub comanda tehnicianului olandez.

- Antrenorul Jose Mourinho s-a declarat fericit pentru ca AS Roma „a scris istorie“ prin castigarea primului sau trofeu continental. Gruparea italiana a invins-o cu 1-0 pe Feyenoord Rotterdam in finala primei editii a competitiei Europa Conference League, desfașurata miercuri seara, la Tirana. „Le-am…

- Erik ten Hag spune ca nu-și risca reputația de manager acceptand postul de la Manchester United. Olandezul, in varsta de 52 de ani, este al cincilea antrenor al lui United de cand Sir Alex Ferguson s-a retras in 2013. „Nu o vad ca pe un risc”, a spus el. „Cred ca acest club are o istorie grozava, iar…

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo a fost ales jucatorul lunii aprilie in Premier League, dupa ce a mai fost desemnat in septembrie anul trecut, in ciuda unui sezon slab pentru echipa sa, Manchester United, informeaza cotidianul L'Equipe, scrie Agerpres.