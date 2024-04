Stiri pe aceeasi tema

- Ieri seara, jurații s-au confruntat cu o provocare pentru amuleta care i-a incurajat sa riște: au avut de pregatit cel mai cremos risotto, dar alegerea ingredientelor secundare a cantarit mult la degustarea facuta de Nea Marin.

- Ana Bodea și Valentin Butnaru au parte de o relație frumoasa, iar acum, actrița i-a facut o supriza chiar pe rețelele de socializare. De ziua prezentatorului TV, actrița a publicat un videoclip cu ei doi, aflați in mai multe ipostaze romantice, impreuna cu un text emoționant.

- In ediția cu numarul 10 a show-ului Poftiți pe la noi: Poftiți in Dobrogea, difuzata pe data de 29 ianuarie 2024, Nea Marin i-a taiat parul lui Rikito Watanabe. Afla din randurile de mai jos care e motivul pentru care coregraful a recurs la un astfel de gest.

- Dupa ce pe finalul lui 2023 problemele pareau ca se țin scai de el, caci și-a pierdut mama și a ramas fara bani și pașaport in Japonia, Rikito Watanabe a revenit in Romania, la inceputul lui 2024, evident, cu forțe proaspete pentru noul sezon Chefi la cuțite.

- Catalin Scarlatescu a fost externat din spital, unde a ajuns cu doua zile in urma. Bucatarul, care a avut ochiul pansat și perfuzie, da de ințeles ca se simte mult mai bine. Joi, Chef Catalin Scarlatescu a atras atenția cu o fotografie postata pe rețelele de socializare. Bucatarul a distribuit pe Instagram…

- Noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți in Dobrogea a debutat la Antena 1 pe 8 ianuarie 2024 și ii aduce lui Nea Marin și echipei sale noi provocari in Delta Dunarii. Peripețiile din Jurilovca se țin in lanț pe parcursul intregului nou sezon.

- Marin Barbu, cunoscut de o țara intreaga drept Nea Marin, are o viața de famile implinita. Iubește aceeași femeie de peste patru decenii și are numai cuvinte de lauda la adresa parteneri salei. Iata cum a inceput povestea lor de dragoste!