- Gazele naturale raman un combustibil esențial pentru securitatea aprovizionarii cu energie a Romaniei, atat pentru consumul actual, cat și pentru a realiza o tranziție energetica optima și suportabila pentru consumatori spre emisii net-zero pana in 2050, au transmis experții prezenți la cele trei zile…

- Prețul gazelor va continua sa creasca atat timp cat cererea este mai mare decat oferta, spun experții in energie. Pe bursa se vinde acum mai scump cu 40%. Atat timp cat pe piața nu apare o oferta mai mare de gaze care sa acopere necesarul de consum, gazele nu se vor ieftini. Pentru a domoli creșterea…

- Este momentul sa facem pași concreți pentru actualizarea legislației offshore, necesara pentru dezvoltarea gazelor din Marea Neagra, a spus Catalin NIȚA, Director Executiv, Federația Patronala Petrol și Gaze (FPPG), la Dezbaterea ”Fit for 55: Romania și Planul UE pentru o tanziție verde” organizata…

- „Austria este producator de energrie, deși la inceputul anilor 90 nu avea capabilitați. Nu poți sa nu ții cont de influența unor jucatori. Viena este centrul balcanilor si Estului integrat. Noi am venit in Europa, nu ei. Am discutat cu austriecii susținerea integrarii Romaniei in UE. In octombrie 2004,…

- Cresterea preturilor la gaze naturale determina tot mai multe companii europene sa treaca la carbune pentru producerea electricitatii. Potrivit Reuters, fenomenul are loc in momentul in care statele membre UE incearca sa elimine combustibilul poluant.

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca Europa a facut o greșeala reducand ponderea acordurilor pe termen lung in comerțul cu gaze naturale și trecand in schimb la piața spot, unde prețurile...

- Pretul de referinta la gazele naturale in Europa a urcat vineri la un nou maxim istoric, in conditiile in care Rusia a redus livrarile, ceea ce inseamna noi presiuni asupra preturilor pe masura ce consumatorii europeni se indreapta spre sezonul de iarna, transmite Reuters. Potrivit operatorului…

- Zacamintele de gaze naturale descoperite recent in Marea Neagra ar urma sa asigure aproximativ o treime din necesarul intern al Turciei in 2027, a declarat, luni, ministrul turc al Energiei, Fatih Donmez, intr-un interviu pentru Bloomberg News. Potrivit lui Fatih Donmez, Turcia ar putea sa inceapa extractia…