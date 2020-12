Stiri pe aceeasi tema

- Pentru LyZ anul 2020 nu se incheie inainte sa iși indeplineasca visul, așa ca artista lanseaza primul single din cariera, „Inima Albastra”, o poveste muzicala cu beat-uri dance despre o intalnire intamplatoare ce s-a transformat intr-o iubire mistuitoare. Compusa de Daris Mangal, Sergiu Buta, Laurențiu…

- Tostogan’S lanseaza cea de-a cincea piesa ce se va regasi pe „Cravata”, primul album din cariera pe care artistul urmeaza sa il lanseze anul urmator. Daca acum doua saptamani Tostogan’S a lansat „Vinovat”, o piesa manifest pentru toți cei care sufera in tacere și aleg sa iși incatușeze sentimentele…

- Minelli lanseaza doua piese, Illusion și Nostalgia, care formeaza EP-ul Nostalgic Illusions. Melodiile sunt redate vizual de lyric videos, realizate de Mihai Sighinaș, ce surprind perfect starea și mesajul de iubire și uitare. Versurile vorbesc despre iubire, vise obsesive, melancolie și starile date…

- Energie amestecata si destul de haotica, in jurul nostru.O perioada buna de centrare pe interiorul nostru, de concentrare mentala si corporala pe ceva simplu si placut.Una dintre abilitatile cele mai importante ale iubirii de sine este iesirea din rutine si obiceiuri.Ne plac rutinele, pentru ca inseamna…

- Feli lanseaza „Du-te, dorule”, un tribut adus Mariei Tanase, o piesa despre razbunare și vindecare post-iubire, odata cu ea, și cea de-a șaptea felie din jurnalul muzical #Felidinpoveste, in care iși canta povești marcante din viața și formarea ei ca om și ca artist. „Piesa aceasta este un tribut adus…

- Bogdan Medvedi și Nicole Cherry aduc prima lor colaborare pentru piesa Atat de aproape. Bogdan Medvedi este un artist romantic, care vorbește despre iubire in melodiile sale. Atat de aproape este un manifest de dragoste, desenat pe note și versuri, despre sentimentele pe care doi tineri le traiesc atunci…

- Iubire. Sentiment? Pura emoție? Implinire a inimii? Desavarșire a minții? Acest cuvant a ajuns sa descrie ce este mai sfant in om, dar a fost folosit, tradat, abrutizat pentru a acoperi și pornirile sale de cruzime, adulterine, egotiste. Pentru ca exista o iubire sfanta, așa cum știm cu toții, ...

- Fermecatoarea actrița de teatru și televiziune este fericita ca are doi prieteni speciali. Elvira Deatcu ne-a povestit cum a inceput povestea ei de prietenie cu celebrii Carmen Tanase și Bebe Cotimanis, cu care a fost colegi in urma cu 15 ani in serialul de televiziune “Iubire ca in filme”.Zilele acestea...…