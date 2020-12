Ricky Martin a publicat o fotografie rară cu Renn, fiul lui cel mic Ricky Martin (48 de ani) și soțul lui, pictorul suedez Jwan Yosef (36 de ani), s-au casatorit in anul 2018 și au impreuna patru copii. Pe gemenii Matteo și Valentino (12 ani), o fiica, Lucia (1 an), și pe mezinul Renn (10 luni), despre care au vorbit in premiera pe 29 octombrie 2019. „Sunt acasa cu soțul meu, Jwan Yosef, mama mea Nereida și cei patru copii ai mei, Matteo, Valentino, Lucia și Renn”, spunea solistul in vara anului acesta, pentru ediția britanica a revistei Vogue. „Sunt mereu ocupat cu doi bebeluși și doi pre-adolescenți”, mai spunea cantarețul. Recent, in mediul online, artistul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

