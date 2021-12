Stiri pe aceeasi tema

- Stonehenge, considerat unul dintre cele mai misterioase situri arheologice din lume, a fost in centrul atenției iar anul trecut, cand cercetatorii au descoperit o serie de gropi sapate in pamant in apropiere, care dateaza din Neolitic. Acestea sunt, de fapt, create de om, potrivit unui nou studiu. Mai…

- Vladimir Putin a fost invitat de omologul sau chinez la Jocurile Olimpice de Iarna de la Beijing. Acest lucru s-a intamplat in ciuda faptului ca Rusia are interdicție de a participa sub propriul steag.

- Xi Jinping l-a invitat pe Vladimir Putin la Jocurile Olimpice de Iarna de la Beijing in ciuda faptului ca Rusia are interdicție de participare la acest eveniment sportiv. Purtatorul de cuvant al diplomației chineze, Zhao Lijian, a declarat ca Xi Jinping și-a dorit ca „bunul sau prieten” Vladimir Putin…

- Rusia acuza Occidentul ca isi aduna forte la granitele sale si ale Belarusului in remarci ce par a oglindi avertismentele recente ale SUA referitoare la pozitionarea agresiva a Moscovei in raport cu Ucraina, relateaza The Guardian.

- Gafa colosala a lui David Popovici la Campionatele Europene de la Kazan. Inotatorul de 17 ani care a facut furori la Jocurile Olimpice participa, in aceste zile, la Europenele ce se desfașoara in Rusia. David Popovici participa la 3 probe: 100, 200 și 400 m liber. La ultima dintre ele a fost la un pas…

- Arbitrajul de la FCSB – CS Mioveni (3-0) continua sa nasca polemici. CONTEXT: Doua faze de arbitraj au fost reclamate intens de adversarii FCSB-ului.In minutul 56, roș-albaștrii au deschis scorul dintr-un penalty obținut de Keșeru. Lovitura de la 11 metri dictata de Birsan dupa un contact al atacantului…

- O ancheta independenta comandata de Federatia Internationala de Box Amator (AIBA) arata ca meciuri de la Jocurile Olimpice din 2016, de la Rio de Janeiro, au fost trucate, potrivit agerpres.ro. Ancheta a fost facuta de Richard McLaren, cel care a anchetat si dopajul din sportul din Rusia.…

- Oficialii Moscovei au anunțat ca obiecteaza ferm la solicitarea privind vaccinarea delegaților, subliniind ca aceasta poate incalca chiar carta ONU scrie The Guardian.Toți diplomații care participa la Adunarea Generala a ONU de saptamana viitoare de la New York trebuie sa aiba dovada vaccinarii, au…