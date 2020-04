Stiri pe aceeasi tema

- Atat Gere, in varsta de 70 de ani, cat si tanara lui sotie in varsta de 36 mai au copii din fostele relatii. Protagonistul Pretty Woman este tatal lui Homer James Jigme, de 19 ani, facut cu Carey Lowell, iar sotia lui mai are un fiu de sapte ani, Albert, rezultat din casatoria cu omul de afaceri…

- Cotidianul german Suddeutsche Zeitung a realizat un interviu cu Katrin Pucknat, directoarea diviziei din Germania a producatorului de aparatura medicala american ResMed. Jurnaliștii au dorit sa afle, printre altele, pe baza caror criterii sunt onorate comenzile pentru ventilatoare in aceasta perioada…

- Numarul cazurilor confirmate de coronavirus se ridica acum la 1,5 milioane la nivel mondial, potrivit celor mai recente date. Pandemia de virus COVID-19 , care are originea in Wuhan, China, a inceput sa se raspandeasca rapid in intreaga lume in februarie. Epicentrul asupra pandemiei s-a mutat in…

- Anna Wintour trece prin momente delicate dupa ce fiul sau, Charles Shaffer, in varsta de 35 de ani a fost testat pozitiv cu Covid-19. Charles Shaffer lucreaza ca medic intr-un spital din New York, la unitatea de terapie intensiva, și dupa diagnosticarea cu coronavirus acesta s-a izolat de soția sa…

- Guvernatorul Andrew Cuomo a confirmat 172.196 de cazuri de coronavirus si 1.550 de decese, reprezentand aproximativ jumatate dintre decesele din tara. La nivelul intregii SUA numarul deceselor a ajuns marti la 3.415, cu peste 100 mai multe decat inregistreaza China, care a ramas la 3.305 decese cauzate…

- Numarul de cazuri de coronavirus confirmate in Statele Unite a depasit pragul de 100.000, vineri seara. Infectiile s-au raspandit rapid in toate statele si numarul de cazuri confirmate zilnic este in continua crestere, scrie Mediafax. Statele Unite sunt prima tara care are peste 100.000 de persoane…

- CEO-ul Amazon, Jeff Bezos, a trimis angajatilor sai un memo sambata, 21 martie, in care a vorbit despre ingrijorarile sale legate de siguranta angajatilor din depozite in perioada pandemiei, potrivit articolelor publicate in presa internationala, printre care si CNBC. In memo-ul postat pe…

- Begona Gomez (45 de ani), sotia prim-ministrului spaniol Pedro Sanchez, a fost depistata pozitiv cu noul coronavirus, a informat agentia Reuters.Potrivit presei internationale care citeaza comunicatele oficiale, Begona Gomez si premierul spaniol Pedro Sanchez se simt bine si urmeaza masurile impuse…