Rialul iranian a coborât sâmbătă la un minim record în raport cu dolarul american Relatiile dintre UE si Teheran s-au deteriorat in ultimele luni, deoarece eforturile de a relansa discutiile nucleare au stagnat. Iranul a retinut mai multi cetateni europeni, iar blocul a devenit din ce in ce mai critic cu privire la tratamentul violent fata de protestatari si la utilizarea executiilor impotriva acestora. UE discuta despre o a patra runda de sanctiuni impotriva Iranului, iar surse diplomatice au spus ca membrii Garzilor Revolutionare vor fi adaugati pe lista de sanctiuni a blocului saptamana viitoare. Dar unele state membre ale UE doresc sa mearga mai departe si sa desemneze… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

