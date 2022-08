Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 19 milioane este populația aflata pe teritoriul Romaniei, potrivit datelor recensamantului care s-a incheiat la finalul lunii iulie 2022, a anunțat președintele Institutului Național de Statistica (INS) intr-o emisiune la Realitatea TV. La recensamantul din 2011, populația stabila a țarii…

