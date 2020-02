Rezultatele la olimpiade, punctate mai mult la gradațiile de merit ale profesorilor. Criteriile pentru bani în plus la salariu Criteriile pe baza carora profesorii, invațatorii și educatorii primesc 25% majorare de salariu prin obținerea gradației de merit vor fi modificate de Ministerul Educației. Un proiect pus in dezbatere prevede ca vor fi punctate mai mult rezultatele obținute la olimpiadele școlare și participarile la comisii și simpozioane. Prin comparație cu criteriile din sesiunea 2019, sunt […] Citește Rezultatele la olimpiade, punctate mai mult la gradațiile de merit ale profesorilor. Criteriile pentru bani in plus la salariu in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

