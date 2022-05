Rezultatele financiare BT la 31 martie 2022. Creditarea, activitatea și veniturile operaționale BT au crescut accentuat Romanii au continuat sa aiba planuri in acest an: aproape 63.000 de credite au fost acordate de Banca Transilvania in primele 3 luni ale anului, in valoare de 6.357 milioane de lei. 61% este creșterea creditelor fața de primul trimestru din 2021. Banca are o creștere de 2,5 miliarde lei a soldului de credite, insemnand +5%, in comparație cu finalul anului trecut. Numarul de clienți a continuat sa creasca, așa incat cu BT lucreaza peste 3,6 milioane de clienți, dintre care 3,3 milioane sunt persoane fizice și 000 sunt companii. Operațiunile bancii au inregistrat creștere solida: numarul tranzacțiilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”BCR a inregistrat un profit net de 477,5 milioane de lei (96,5 milioane de euro) in T1 2022, in crestere cu 12,5% fata de 424,6 milioane de lei (87,0 milioane de euro) in T1 2021, datorita unei performante operative imbunatatite sustinute de continuarea cresterii puternice a creditarii. Rezultatul…

- ”Digi Communications N.V., un operator european convergent care activeaza pe pietele din Romania si Spania, avand operatiuni MVNO in Italia si cu prezenta in Portugalia, a inregistrat venituri de 1,5 miliarde de euro la finalul anului 2021. Veniturile Grupului au crescut cu 12,7% fata de perioada anterioara.…

- Anul trecut, 699 de apartamente cu o suprafata totala de 62.514 mp, 926 de locuri de parcare si 69 de spatii comerciale si alte unitati au fost vandute si pre-vandute in 2021 pentru un total de 202,2 milioane de euro, in crestere cu 115% fata de 2020. ” One United Properties (BVB: ONE), dezvoltator…

- ”BCR a inregistrat un profit net de 1,409 miliarde de lei (286,5 milioane de euro) in 2021, in crestere cu 73%, fata de 814,1 milioane de lei (168,3 milioane de euro) in 2020, atat datorita performantei operationale imbunatatite in principal pe fondul unui volum de business mai mare, cat si a alocarii…

- Veniturile din activitatea de exploatare, inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12 s-au ridicat in 2021 la 1,36 miliarde lei, cu 2% mai mari fata de anul anterior (1,33 miliarde lei). ”Veniturile din activitatea de exploatare inainte de activitatea de echilibrare si…

- Rezultatele financiare preliminare la 31 decembrie 2021 BT a finanțat companii cu 13,1 miliarde lei și persoane fizice cu 8,3 miliarde lei Cu aproape 240.000 de credite acordate anul trecut, banca a ajuns la peste 1 milion de credite in sold Banca Transilvania are peste 2,7 milioane de clienti unici…

- “CEC Bank a incheiat 2021 cu un profit net estimat, neauditat, de 355 milioane de lei, acesta fiind al treilea an consecutiv in care banca raporteaza rezultate record pentru ultimii 15 ani, peste tintele din buget. In paralel, banca si-a consolidat procesul de modernizare si transformare, iar rezultatele…