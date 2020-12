Rezultatele etapei din Campionatul European la handbal feminin Duminica s-au disputat doar doua partide la Campionatul European de handbal feminin, in grupa principala I. Romania va juca luni, cu Ungaria, relateaza News.ro. Rezultatele de duminica sunt: Muntenegru - Suedia 31-25 si Danemarca - Spania 34-24. Clasament grupa I: Rusia 7 puncte, Franta 7, Danemarca 6, Muntenegru 2, Suedia 1, Spania. Sambata, Norvegia a obtinut calificarea in semifinale, cu 8 puncte in clasament, neinvinsa, fiind urmata de Croatia 6, Germania 4, Olanda 2, Ungaria 0, Romania 0 puncte. Tricolorele au pauza pana in 14 decembrie, cand intalnesc Ungaria,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

