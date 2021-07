Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Economiei a anuntat, luni, ca in urma unui control au fost identificate la IPROCHIM SA o serie de neconformitati legate mai ales legat de incheierea si derularea unor contracte de inchiriere a unor spatii (teren si constructie) aflate in proprietatea societatii din subordinea ministerului.

- Soferul unei basculante a fost surprins, joi, in timp ce bascula deseuri provenite din constructii pe un teren de la marginea Bucurestiului, fapta sanctionata cu amenda de 30.000 de lei si confiscarea vehiculului, informeaza Politia Locala a Municipiului Bucuresti, printr-o postare pe Facebook, potrivit…

- Centru de vaccinare drive-thru, in sectorul 5. Prefectul Capitalei a fost prezent la evenimentul de deschidere. ”Suntem aproape 1.200.000 de bucureșteni care suntem vaccinați. Lucrul acesta ma bucura. Este foarte bine. Și cu ajutorul centrelor drive-thru care sunt la periferia Bucureștiului sper sa…

- CARAS-SEVERIN – Salvatorii caraseni au transmis o noua avertizare de cod portocaliu de fenomene meteorologice periculoase, emisa de Agentia Nationala de Meteorologie. Potrivit documentului, incepand de astazi, 19 mai, de la ora 17.00, pana vineri, la ora 11.00, vom avea parte de ploi insemnate cantitativ,…

- A fost publicat Raportul privind activitatea desfasurata de catre Corpul de Control al Prim ministrului Corpul de Control a verificat documentatia de la DSV Constanta DSV Constanta a cumparat dupa o procedura 9 luni un incinerator mobil, in plin focar de Pesta Porcina AfricanaPe 28 aprilie 2021, a fost…