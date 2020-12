Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele oficiale partiale de la BEC pentru alegerile parlamentare de duminica releva ca PSD se mentine pe primul loc atat la Camera deputatilor, cat si la Senat, fiind urmat de PNL si USR-Plus. LIVE TEXT alegeri parlamentare: UPDATE 15:30 Rezultate partiale dupa centralizarea a peste 98% din voturi…

- UPDATE 17.30 Date partiale BEC, dupa numararea a peste 84% din voturi: PMP se mentine sub pragul electoral de 5%. PMP se mentine sub pragul electoral de 5%, potrivit datelor partiale anuntate de BEC dupa centralizarea voturilor din 84,91% din sectiile de votare. Clasamentul se pastreaza acelasi: PSD,…

- PSD a castigat alegerile parlamentare in judetul Hunedoara, urmat de PNL si AUR, releva datele provizorii publicate luni de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP), dupa introducerea proceselor verbale din toate cele 524 de sectii de votare, potrivit Agerpres. Astfel, la Senat PSD a obtinut 39,72%…

- Dupa numararea a 94% dintre voturile din tara, rezultatele arata ca PSD a obtinut cel mai mare scor, fiind urmat de PNL si USR PLUS. • Camera Deputatilor dupa numararea a 94% dintre voturile din tara PSD – 29,8% PNL – 25,11% USR PLUS – 14,5% UDMR – 6% AUR – 8,7% PMP – 4,6% Pro Romania – 4,1% PER –…

- Rezultate parțiale, alegeri parlamentare 2020: PSD - 30%, PNL - 25%. Creștere mare pentru AUR Rezultatele partiale provizorii dupa numararea a peste 92% din voturile exprimate la alegerile parlamentare de duminica releva ca PSD se mentine pe primul loc atat la Camera Deputatilor, cat si la Senat, fiind…

- Prezența la vot in municipiul Carei a fost de 28,58% la alegerile parlamentare din data de 6 decembrie. Pe fondul absenteismului puternic, UDMR a obținut cel mai mare procent dar numarul voturilor obținute a fost mult mai mic decat cel de la alegerile locale. La nivel de județ, ONG-ul UDMR a obținut…

- Rezultate OFICIALE in MARAMUREȘ la alegerile parlamentare 2020. Situatia dupa numararea a 94,67% din voturi Biroul Electoral Central centralizeaza procesele verbale privind scrutinul parlamentar. Potrivit datelor BEC, dupa numararea a 94,67% din voturi rezultatele sunt urmatoarele: Rezultate parțiale…

- Biroul Electoral Central centralizeaza procesele verbale privind scrutinul parlamentar. Potrivit datelor BEC, dupa numararea a 27% din voturi, adica a peste 1,5 milioane de voturi, PSD conduce, urmat de PNL și USR-PLUS, scrie Digi24. Rezultate…