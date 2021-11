Rezultate Loteria Vaccinării din 7 noiembrie Duminica, 7 noiembrie, a avut loc cea de-a șasea ediție a extragerii pentru Loteria vaccinarii. Numarul caștigator va primi 100.000 de lei, iar urmatoarele 80, premii a cate 10.000 de lei. Numarul caștigator este 2501040. La cea de-a șasea extragere saptamanala, de duminica, 7 noiembrie 2021, au participat numerele de ordine din intervalul 2.331.900 – 2.564.551, corespunzatoare participanților care s-au inscris, conform Regulamentului, pana vineri, 4 noiembrie, la ora 12:00. Lista celor 80 de caștigatori ai premiilor de cate 10.000 de lei de la a șasea extragere saptamanala a Loteriei de Vaccinare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

