Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 26 iulie 2018, s-au afisat rezultatele la concursul de admitere pe locuri bugetate si pe locuri cu taxa in lei la UMF Iasi. Ultima medie la buget, la Medicina Generala, este 8,91. La specializarea Asistenta Medicala Generala, ultima medie la buget este 7,76 iar la Nutritie si Dietetica, 7,37. La…

- REZULTATE ADMITERE 2018 Medicina Candidați admiși pe locuri bugetate Candidați admiși pe locuri speciale - licee rural Candidați admiși pe locuri cu taxa Candidați respinși Fiica cea mica a primarului municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, Patricia, a fost admisa, miercuri, la buget, la Facultatea…

- REZULTATE ADMITERE MEDICINA 2018. Universitatea de Medicina si Farmacie „Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca a organizat examen de admitere pentru ciclul licenta miercuri, 25 iulie 2018. Contestatii la grila - 25 Iulie 2018 Procesul verbal privind preluarea contestatiilor la examenul de Admitere…

- Concursul de admitere in invatamantul superior de stat se organizeaza de catre universitate pe domenii de licenta, la urmatoarele specializari: Domeniul SanatateMedicinaMedicina dentaraFarmacieAsistenta Medicala Generala IasiNutritie si dieteticaBalneo-fiziokinetoterapie…

- Reprezentantii institutiei au precizat pentru „Ziarul de Iasi" ca s-a prelungit programul comisiei de inscriere astfel incat fiecare dosar al celor care au stat la coada sa poata fi depus. In mod concret, la UMF, ieri, au fost depuse 301 dosare la Medicina Generala, in conditiile in care pe 17 iulie…

- Luni a fost prima zi in care s-au putut depune dosare la UAIC si la UMF Iasi. La UMF au fost depuse 455 de dosare in prima zi, fiind 215 la Medicina, 63 la Asistenta Medicala Generala, doua la Nutritie si Dietetica, 63 la Medicina Dentara, 24 la Tehnica Dentara, 26 la Farmacie, 26 la Bioinginerie medicala…

- Purtatorul de cuvant al UMF ''Gr.T. Popa'' din Iasi, Ivona Burduja, a declarat pentru AGERPRES ca, pentru anul universitar 2018-2019, sunt scoase la concurs 298 locuri la Medicina Generala, 55 locuri la Asistenta Medicala Generala, 10 locuri la Nutritie si Dietetica, 89 locuri la Medicina Dentara,…

- În curând va fi dat startul admiterii în instituțiile de învațamânt superior. Universitatea de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iasi anunța 17 locuri disponibile, dintre care 12 sunt cu bursa și 5 fara bursa la 4 facultați pentru românii…