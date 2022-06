Rezultate Evaluarea Naționala 2022. Vezi notele. In aceasta saptamana se afișeaza rezultatele la Evaluarea Naționala 2022. Edu.ro urmeaza sa afișeze rezultatele la Evaluarea Naționala 2022 in cursul zilei de joi, 23 iunie, pana la ora 14.00. Rezultate Evaluarea Naționala 2022. Vezi notele La fel ca in fiecare an, numele elevilor care au dat probele din cadrul Evaluarii Naționale vor fi anonimizate, potrivit procedurii de comunicare a rezultatelor ce a fost trimisa de Ministerul Educației catre inspectoratele școlare. lui. Totodata, elevii au la dispoziție cateva ore pentru a depune și contestațiile.…