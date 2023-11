Stiri pe aceeasi tema

- Ciolacu, aflat in vizita oficiala in judetul Buzau, s-a referit la finalizarea negocierilor cu Comisia Europeana pentru PNRR.”Am finalizat negoiarea PNRR cu Comisia Europeana si am scos cei 9,4 care limitau cresterile pensiilor din Romania pana in anul 2070. Nu mai are rost sa spun cine a facut aceasta…

- ”Comisia Europeana confirma oficial ca am onorat promisiunea facuta romanilor, de a elimina din PNRR plafonul de 9,4% din PIB privind cheltuielile cu pensiile. Odata cu aprobarea modificarii Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei, de astazi scapam definitiv de cosmarul introdus cu…

- Comisia Europeana a aprobat Planul Național de Redresare și Reziliența al Romaniei (PNRR), care, in forma sa modificata, include și capitolul REPowerEU, transmite Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Alocarea PNRR este, in prezent, de 28,5 miliarde euro (14,9 miliarde euro sub forma de…

- ”Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a efectuat astazi, 23 octombrie, o vizita de lucru in municipiul Ramnicu Valcea pentru discuta, impreuna cu Constantin Radulescu, presedintele CJ Valcea (Consiliul Judetean Valcea), despre investitiile finantate din fonduri europene in…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat luni, la Brasov, ca nu exista niciun spital care a fost inclus in lista initiala a Planului National de Redresare si Rezilienta care sa nu fie construit si finantat si a precizat ca fostul premier Florin Citu a comunicat o crestere a PIB de 5,1% in loc…

- Ministerul Educatiei precizeaza ca a propus modificari ale unor tinte si jaloane din Planul National de Redresare si Rezilienta in conformitate cu nevoia reala din teritoriu si cu cresterea preturilor, mentionand ca propunerile au vizat, intre altele, ajustarea unor termene in concordanta cu masurile…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) in calitate de coordonator național pentru elaborarea, negocierea, aprobarea și implementarea Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR) a transmis, astazi, Comisiei Europene, Planul Național de Redresare și Reziliența revizuit. Documentul…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a transmis, vineri, Comisiei Europene, propunerea de ajustare a Planului Național de Redresare și Reziliența. „Documentul include modificarile PNRR in urma aplicarii articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul de instituire a Mecanismului de…