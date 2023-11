Stiri pe aceeasi tema

- Mașinuța solara realizata de studenții de la Universitatea Tehnica din Cluj a parcurs deja 300 de km. la o competiție care se desfașoara in Australia. Mașina este condusa de studenți și este alimentata exclusiv cu energie solara. Studentii clujeni au trecut de calificari. Vehiculul urmeaza sa strabata…

- Studenții, jurnaliștii și publicul interesat de sustenabilitate se pot inscrie la un workshop organizat de Guerrilla Verde. Proiectul consta in trei etape, prima, teoretica, are loc in perioada 20 octombrie – 7 noiembrie. A doua etapa presupunea scrierea unor articole pe parcursul lunii noiembrie. In…

- Rezultate excelente pentru cicliștii de la Velocitas Timișoara, in weekendul trecut. Sportivii timișoreni au facut parte din lotul Romaniei la Campionatul Balcanic de Cross-Country Olimpic și s-au clasat chiar pe podium. Tot pe podium s-a clasat și la generalul Cupei Naționale de XCO, dar și la Campionatul…

- Ministerul Educației a pus in consultare publica un proiect privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin financiar pentru studenții și cursanții din invațamantul superior de stat cu frecvența, informeaza Rador.Principalele propuneri vizeaza acordarea unei burse de studiu pentru licența…

- La finele saptamanii la trecute, Municipiul Campulung Moldovenesc a gazduit Campionatul National de Alergare Montana pe distanța scurta, precum și a VII-a ediție Cupa Raraul. Sportivii suceveni s-au numarat din nou printre protagoniștii intrecerilor, ei urcand pe podiumul de premiere la fiecare categorie…

- Social Mai multe facilitați de transport feroviar și cu metroul pentru studenți / Tariful redus crește de la 50% la 90% august 31, 2023 09:45 Ministerul Educației anunța ca a fost pus in consultare publica Proiectul de Hotarare de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilitaților…

- Tinerii sportivi romani au obtinut rezultate de exceptie la Campionatul Mondial de Ju-Jitsu 2023 (Cadeti - U16, Aspiranti - U18 & Juniori - U21), aducand 25 medalii pentru Romania in cadrul competitiei. Cele mai multe medalii au fost aduse de membrii clubului Budo Seishin Bucuresti, potrivit news.ro.Cu…

- Cea mai mare competiție de Dans Sportiv din lume – German Open Championships – a 35 a EDIȚIE s-a desfașurat in perioada 08.08.2023 – 12.08.2023 in Stuttgart, Germania. Doua saptamani sportivii Vibe, au fost plecați in Germania, prima saptamana la un Camp de Pregatire, in a doua saptamana, s-a desfașurat…