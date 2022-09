REZULTATE BUNE… S-au afișat rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de Bacalaureat in sesiunea august-septembrie a.c. In județul Vaslui, rata cumulata de promovare, inainte de contestații, este de 36,99%. Au promovat 192 de candidați, dintr-un total de 663 de candidați prezenți. Candidații provin atat din promoția curenta, cat și […] Articolul Rezultate bune la Bacalaureatul din toamna. Vasluiul crește media naționala la promovabilitate! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .