- Alegerile parlamentare au fost caștigate de PNL la Turda. Totuși, liberalii au pierdut in 5 secții din cele 38 de secții, de 3 ori in fața USR-PLUS și de 2 ori in fața PSD. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- PSD este câtigtorul alegerilor locale din 27 septembrie din judeul Brila.La Preedenia Consiliului Judeean rezultatele suntFrancisk Chiriac (PSD) 5069%Ctlin Boboc (PNL) 2394%Viorel Botea (PMP) 726%Ctlin Stancu (USRPLUS) 589%Cosmin Rzmeri (Pro România) 337% Ovidiu Nechita (independent) ...

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat, luni seara, la Antena 3, ca rezultatele obținute de liberali la alegerile locale ofera baza de pornire pentru un scor care sa tinda spre 40% la alegerile parlamentare din decembrie.Rares Bogdan a spus ca PNL avea 1.068 de primari și acum are…

- Biroul Electoral a transmis primele date parțiale privind alegerile pentru Consiliul Județean Cluj. Astfel, Alin Tișe a caștigat un nou mandat de președinte al CJ Cluj, cu peste 50% din voturi, acesta fiind urmat la mare distanța de candidarul USR PLUS Salagean Catalin și de candidatul PSD, Cordoș Alexandru. Conform…

- Andrei Volosevici (PNL) a castiat detasa alegerile la Ploiesti, cel putin asa arata numaratoarea paralela a buletinelor de vot, sustin cele mai multe voci din randul liberalilor prahoveni.

- Prezența la vot la alegerile locale 2020 a fost la ora 19.00 de 41.48%. In Craiova au votat pana la aceasta ora 45,05%. In București votasera 31,86% dintre alegatori, cel mai mic procent la nivel național. Procente scazute de participare la vot sunt și in Iași și Vaslui, respectiv 34%.Trei județe au…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca in sondaje liberalii au "9-10 procente in fata socialistilor". Totodata, acesta a mai precizat ca principalul obiectiv al PNL este caștigarea alegerilor locale, dar și a celor parlamentare. "Noi avem in acest sfarsit de an, in 27 septembrie, alegeri locale generale…

