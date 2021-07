Stiri pe aceeasi tema

- EVERGENT Investments a raportat un rezultat net de 116,5 milioane de lei la semestrul I, cu 58% mai mare fața de valoarea bugetata pentru anul 2021. Rezultatul net este compus din profitul net de 48,9 milioane lei, de 3 ori mai mare fața de valoarea bugetata și caștigul net din vanzarea activelor financiare…

- Evergent Investments a raportat un rezultat net de 116,5 milioane de lei dupa primul semestru al acestui an, cu 58% mai mare fata de valoarea bugetata pentru 2021. Potrivit unui comunicat al companiei, transmis luni AGERPRES, rezultatul net este compus din profitul net de 48,9 milioane de…

- Aflat in pericol de a ieși din circuitul ITF, unul dintre cele mai importante turnee de tenis gazduite de Romania se va derula in august pe terenurile bazei SCM Bacau și va fi finanțat de Compania Dedeman și de Simba Invest. Valoarea turneului: 25.000 dolari plus ospitalitate Veste buna pentru iubitorii…

- Intr-o scrisoare deschisa adresata primarului Bacaului, Organizația Județeana a Pro Romania atrage atenția asupra faptului ca blocarea bugetului in justiție pune in pericol proiectele europene de 60 de milioane de euro moștenite de la fosta administrație. “Instanța de judecata, de aceasta data, demonstreaza…

- Evergent Investments raporteaza la sfarșitul lunii mai 2021 urmatoarele date: • Rezultatul net: 75,9 milioane lei; • Valoarea totala a activelor administrate: 2,380 miliarde lei; • Prețul acțiunii EVER: 1,3750 lei; • Valoarea unitara a activului net: 2,2274 lei. Transmitem anexat Situația activelor…

- Chimcomplex, cel mai mare combinat chimic producator de polioli din Europa de Est, a inceput puternic anul 2021 și raporteaza pentru primul trimestru un profit net de 119 milioane de lei și o cifra de afaceri de 497 de milioane de lei. Grupul Chimcomplex deține combinatele chimice de la Borzești și…

- Cel mai mare proiect care va fi derulat in Spitalul Municipal de Urgența Moinești, in urmatorii ani, va fi Extinderea Blocului Materno-Infantil. Practic, aici se va construi o cladire noua, de 6 etaje. Valoarea aproximativa a investiției este de circa 55 de milioane de lei (cu tot cu TVA), bani de la…

- Investiții de 500 de milioane de lei sunt in pericol de a fi blocate dupa ce primarul Bacaului a votat impotriva planului de administrare, in AGA de la Compania de Apa. In aceste condiții, membrii Consiliului de Administrație sunt revocați. Președintele CJ dezvaluie ca primarul Viziteu i-a transmis,…