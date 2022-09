Rezultat mare pentru România – Ionela Cozmiuc, medaliată cu aur la Mondialele de Canotaj de la Racice ​Ionela Cozmiuc a cucerit medalia de aur in proba de simplu vasle feminin, categorie usoara, vineri, la Campionatele Mondiale de canotaj de la Racice (Cehia). Cozmiuc, medaliata cu aur si la Europenele de la Munchen, in aceasta vara, a inceput cursa mai greoi, dar a incheiat in forta, castigand fara probleme. Dupa 500 m, Cozmiuc era a treia, la 1.000 m se afla pe locul secund, ca si la 1.500 m, la o secunda si jumatate de prima clasata, insa in cele din urma a incheiat cursa in 07 min 42 sec 59/100, cu aproape doua secunde avans fata de a doua clasata, olandeza Martine Veldhuis (07:44.48), in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

