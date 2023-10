Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Generala a Națiunilor Unite a adoptat cu o majoritate covarșitoare o rezoluție care solicita incetarea focului in Gaza și care nu menționeaza grupul terorist Hamas. O suta douazeci de țari au votat in favoarea rezoluției introduse de Iordania, in timp ce doar 14 țari au votat impotriva, printre…

- „Regalul gimnasticii romanesti" continua la Sala Polivalenta din Bucuresti, unde 185 de sportivi din 21 tari vor concura, in perioada 13-15 octombrie, la etapa de Cupa Mondiala la gimnastica aerobica – „RomGym Trophy Aerobic Fig World Cup 2023". Au confirmat participarea delegații din: Australia, Azerbaidjan,…

- Sportivi din 21 de tari vor participa in perioada 13-15 octombrie, la Sala Polivalenta din Bucuresti, la etapa de Cupa Mondiala la gimnastica aerobica "Romgym Trophy", se arata intr-un comunicat al Federatiei Romane de Gimnastica, potrivit Agerpres.'''Regalul gimnasticii romanesti' continua la Sala…

- iMapp Bucharest, prezentat ca fiind cel mai mare eveniment de video mapping din lume, a avut loc sambata seara in Piața Constituției, lucrari ale mai multori artiști fiind proiectate pe fațada Palatului Parlamentului. Spectacolul de lumini a fost insa eclipsat de lumina lasata aprinsa intr-un birou…

- Cu ce sportivi participa Romania la Grand Prix-ul de sarituri cu schiurile, de la Rașnov Sportivi din 17 țari vor evolua in weekend pe trambulina de 97 de metri de la Rașnov, in doua etape individuale, feminin si masculin, ce se vor derula pe parcursul celor trei zile ale competiției. Sambata și duminica,…

- Elita mondiala a saritorilor cu schiurile revine in Romania, la Rașnov Aproape 100 dintre cei mai buni saritori cu schiurile din lume, din 17 țari, vor intra in concurs, urmand sa participe la doua etape individuale, feminin si masculin, ce se vor derula pe parcursul celor trei zile ale competiției.…

- Conferința internaționala de aviație in Maramureș Prezența zecilor de invitați din domeniul aviației la nivel internațional, din țari precum Germania, Marea Britanie, Grecia, Austria, Republica Moldova, Australia, Elveția, Belgia, Qatar, Kenya și India, la evenimentul gazduit in Maramureș, “Aviation-Event…

- Cu ocazie zilei naționale, sarbatorita pe 24 august, Ucraina a omis sa trimita un mesaj de mulțumire, cu toate ca țara noastra s-a implicat activ in ajutorarea Ucrainei de la inceputul razboiului pana in prezent. Pe contul de Twitter al Ministerului ucrainean al Apararii a fost lansata o campanie de…