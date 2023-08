Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de volei feminin a Romaniei a fost invinsa, marti, de reprezentativa Bulgariei, scor 3-2, la Torino, in ultima partida din grupa B a Campionatului European.Scorul pe seturi a fost 26-24, 18-25, 25-17, 22-25, 15-12, conform News.ro. Rezultatele Romaniei in grupa B sunt: 0-3 cu Italia,…

- Congresul Universal de Esperanto (in Esperanto: Universala Kongreso de Esperanto) este cea mai longeviva tradiție internaționala de Esperanto, care s-a ținut aproape in fiecare an in ultimul secol. Editia 108 din acest an a avut loc intre 29 iulie – 5 august la Torino, in Italia, cu 1200 de participanți…

- Lansata la 26 iulie 1887, Esperanto se dezvolta neincetat și ofera numeroase servicii vorbitorilor sai. Ea este considerata o posibilitate, in contrast cu situația lingvistica actuala care este injusta. Astazi toți oamenii de știința trebuie sa-și publice cercetarea in engleza. Așadar, de exemplu,…

- 367 de candidați din județul Covasna au fost prezenți, miercuri, la proba scrisa din cadrul concursului de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din invațamantul preuniversitar (titularizare) – sesiunea 2023. Dintre aceștia, 20 s-au retras din concurs, arata datele Inspectoratului…

- In memoria eroilor romani, 150 de cruci de lemn au fost amplasate, sambata, in Cimitirul International al Eroilor din Valea Uzului, de catre membrii unor asociatii romanesti din intreaga tara, dupa ce parcela romaneasca, amenajata in anul 2019 de Primaria Darmanesti, a fost desfiintata printr-o decizie…

- Ce-i aduce pe cei dragi in vizita la tine? Sa fie oare compania ta? Discuțiile de la masa? Priveliștea de la balcon? Poate. Dar, cateodata, e vorba doar de casa ta echipata complet și modern. Vorba aia: cand la tine-i bine, toata lumea vine! Cand e dotata, așteapta-te sa fie vizitata. Casa. Pentru…

- Ca in fiecare an, educatoarele din județul Covasna, secția romana, au participat la un eveniment de inalta ținuta profesionala ce a avut ca tematica: Psihoterapie prin dans și mișcare. Terapia prin dans și mișcare, este o forma de art-terapie, este o combinație intre dans și psihoterapie și pleaca de…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sfantu Gheorghe – Biroul de Ordine Publica, au fost sesizați luni, 19 iunie a.c., in jurul orei 16:00, prin apel 112 despre faptul ca in zona parcului industrial din cartierul Campu Frumos, mai multe persoane au sustras materiale feroase. Polițiștii s-au deplasat…