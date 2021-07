Stiri pe aceeasi tema

- Blocul electoral al Comunistilor si Socialistilor, in frunte cu ex-presedintii Igor Dodon si Vladimir Voronin, a organizat un mars duminica, 4 iulie, in centrul Chisinaului, cu genericul „Iubim Moldova”. La manifestatie, organizata in contextul alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie, s-au adunat…

- Candidatul la funcția de deputat pe listele Blocului Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor (BECS), consilierul municipal din Chișinau, Svetlana Popa ar fi fost implicata in multiple scheme de delapidare a averii municipale in perioada „de glorie” a PCRM, anume acea perioada intre anii 2001-2009…

- Dupa ce Comisia Electorala Centrala a respins contestația depusa de Blocului Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor pe faptul ca „PAS ar utiliza imaginea Maiei Sandu” in campania electorala, BECS s-a adresat la Curtea de Apel Chișinau.

- Fiecare al treilea candidat de pe lista Blocului Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor este reprezentant al etniilor din Moldova. Despre asta au anunțat liderii blocului, Vladimir Voronin și Igor Dodon, in cadrul unei intalniri cu reprezentanții organizațiilor etnoculturale.

- Liderul PSRM, Igor Dodon, alaturi de președintele PCRM, Vladimir Voronin și candidații la funcția de deputat pe listele Blocului Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor au prezentat programul de dezvoltare socio-economica a RM, propus de echipa BECS. Evenimentul a avut loc pe teritoriul unei uzine.

- Blocului Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor este categoric impotriva lichidarii raioanelor și reducerea numarului de sate și se va opune acestei reforme antipopulare in Parlament, prezentand argumentat interesele cetațenilor. Despre aceasta au anunțat astazi deputații PSRM, in cadrul unui briefing.…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, nu se va regasi pe lista Blocului Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor la alegerile anticipate din 11 iulie. Despre aceasta a anunțat liderul PSRM, Igor Dodon, in cadrul unei emisiuni la Prime TV.

- Vladimir Voronin va fi primul pe lista candidatilor Blocului Electoral al Comunistilor si Socialistilor la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Anuntul a fost facut de presedintele PSRM, Igor Dodon, la emisiunea Prime Time de la PRIME.