- Rezervele valutare ale tarii, cele mai mari din lume, au crescut cu 21 de miliarde de dolari, pana la 3.205 miliarde de dolari luna trecuta, in comparatie cu 3.192 miliarde de dolari indicate de un sondaj al analistilor Reuters si cu 3.184 miliarde de dolari in martie. Yuanul a scazut cu 0,63% fata…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 53,341 miliarde de euro, la 30 aprilie 2023, in crestere cu 0,21%, fata de 53,229 miliarde de euro la 31 martie 2023, a anuntat marti BNR.Potrivit sursei citate, in cursul lunii au avut loc intrari de 1,804 miliarde de euro,…

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, joi, peste 1,334 miliarde de lei de la banci, prin doua emisiuni de obligatiuni de stat de tip benchmark, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Ministerul a imprumutat 601,1 milioane lei printr-o emisiune de obligatiuni cu o maturitate…

- Grupul Ariston a inregistrat in 2022 un profit net de 140,3 milioane de euro, cu 2,9% mai mare decat cel de 136,3 milioane de euro din 2021, conform unui comunicat al companiei.Venitul net s-a ridicat la aproape 2,379 miliarde de euro, in crestere cu 19,7% fata de cele 1,987 miliarde de euro inregistrate…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 53,229 miliarde de euro, la 31 martie 2023, in crestere cu 2,36%, fata de 52,001 miliarde de euro la 28 februarie 2023, a anuntat luni BNR.In cursul lunii au avut loc intrari de 2,425 miliarde euro, reprezentand modificarea…

- ”La 31 martie 2023, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 53,229 miliarde euro, fata de 52,001 miliarde euro la 28 februarie 2023. In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatiuni: intrari de 2,425 miliarde euro, reprezentand: modificarea rezervelor minime in valuta…

Electrica, distribuitor si furnizor de energie electrica listat la BVB, a raportat pentru 2022 un profit net consolidat de aproximativ 560 mil. lei, fata de o pierdere de 552 mil. lei in anul precedent, in timp ce veniturile au urcat cu 39% la 10 mld. lei, scrie Ziarul Financiar.

Banca Nationala a Elvetiei (SNB) a raportat luni pierderi anuale de 132,5 miliarde de franci (141,54 de miliarde de dolari) pe ansamblul anului 2022, in linie cu estimarile preliminare anuntate in luna ianuarie, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.