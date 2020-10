Stiri pe aceeasi tema

- La 30 septembrie 2020, rezervele valutare la Banca Nationala a României se situau la nivelul de 32.588 milioane euro, fața de 35.768 milioane euro la 31 august 2020, a transmis joi Banca Centrala. Nivelul rezervei de aur s-a mentinut la 103,6 tone. În conditiile evolutiilor preturilor internationale,…

- La 31 august 2020, rezervele valutare la Banca Nationala a României se situau la nivelul de 35,76 miliarde euro, fața de 36,24 miliarde la 31 iulie 2020, au transmis marți oficialii BNR. Nivelul rezervei de aur s-a mentinut la 103,6 tone. În conditiile evolutiilor preturilor internationale,…

- La 31 iulie 2020, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 36.249 milioane euro, fata de 35.002 milioane euro la 30 iunie 2020. In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatiuni: Intrari de 4.722 milioane euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta constituite…

