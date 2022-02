Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau, la finele lunii ianuarie 2022, la nivelul de 43,106 miliarde euro, in crestere cu 6,5% fata de cele 40,475 miliarde euro inregistrate la 31 decembrie 2021, informeaza BNR. In cursul lunii au avut loc intrari de 5,152 miliarde de euro, reprezentand: modificarea rezervelor minime in valuta constituite de institutiile de credit la BNR; alimentarea conturilor Ministerului Finantelor (inclusiv sumele rezultate din emisiunile si rascumpararea anticipata partiala a unor euroobligatiuni ale Ministerului Finantelor denominate in dolari americani…