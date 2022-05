Rezerva Federală a majorat miercuri rata dobânzii de referinţă cu jumătate de punct procentual, cea mai mare creştere din ultimele două decenii Dobanda cheie va fi, in urma masuri luata in unanimitate de reprezentantii Fed, de 0.75% -1%. Odata cu cresterea ratelor dobanzilor, banca centrala a indicat ca va incepe sa reduca detinerile de active din bilantul sau de 9.000 de miliarde de dolari. Fed a cumparat obligatiuni pentru a mentine ratele dobanzilor scazute si circulatia banilor in economie, dar cresterea preturilor a dus la necesitatea unei egandiri dramatice a politicii monetare. Planul prezentat miercuri va duce la reducerea bilantului in etape, deoarece Fed va permite ca un nivel plafonat al veniturilor din obligatiunile care ajung… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

