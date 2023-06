Stiri pe aceeasi tema

- Philip Morris International (PMI) anunța lansarea IQOS ILUMA in Romania, cel mai recent și mai inovator produs din portofoliul de alternative fara fum al PMI pentru adulții care altfel ar continua sa fumeze sau sa utilizeze produse cu nicotina. Noul IQOS ILUMA introduce tehnologia de incalzire prin…

- Prima linie de metrou complet automatizata din Romania va fi cea care se construiește in municipiul Cluj-Napoca. Grupul Alstom, lider global in domeniul mobilitații inteligente și sustenabile, a semnat contractul cu Primaria Cluj-Napoca pentru construcția liniei 1 de metrou din Cluj. Contractul a fost…

- SAGA Festival se apropie cu pași repezi, iar cea de-a treia ediție de festival aduce in premiera artiști pe care publicul din Romania ii așteapta cu sufletul la gura: Lil Nas X, Skrillex, Wiz Khalifa, Mochakk, Franky Wah, Elley Duhe.

- Comisia Europeana lanseaza primul apel pentru cumpararea de gaze in comun de catre intreprinderi.Comisia Europeana lanseaza marti primul proces prin care intreprinderile europene isi pot inregistra necesarul de achizitionare de gaze prin intermediul mecanismului AggregateEU, pentru a se pregati pentru…

- Saptamana trecuta, am avut ocazia de a vedea timp de o ora televizoarele pe care Samsung le va aduce sau le-a adus deja in Romania in 2023. Am vorbit de gama extinsa in clipul acesta , realizat la CES , unde am și vazut pentru prima oara cam tot ce are Samsung pregatit pentru anul acesta, insa acum…

- Fundatia Tiriac a anuntat, miercuri, ca in 2023 va organiza sase turnee ITF in Romania, care impreuna cu WTA125 Tiriac Foundation Trophy de la Bucuresti vor forma un circuit propriu; susține Agerpres. Fundatia Tiriac anunta dezvoltarea circuitului propriu de turnee de tenis ITF si WTA125 in Romania,…

- HyperX si-a extins gama de periferice pentru consolele Xbox odata cu lansarea noului controller HyperX Clutch Gladiate cu fir. Acesta e gandit pentru cei care petrec mult timp jucandu-se pe Xbox si ofera confort si control sporit. Divizia de accesorii a celor de la HP ofera un controller cu dual trigger…

- Un studiu recent releva ca 7 din 10 angajați nu știu care ar trebui sa fie salariul lor in funcție de experiența și competențele din CV și de nivelul pieței, dar 91% au ca principala așteptare sa fie platiți corect. Discuțiile despre salarii sunt in general tabu, insa in ultimii doi ani, dorința Romaniei…