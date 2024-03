Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a lansat, joi 28 martie, campania "Born in NATO", cu ocazia implinirii a 20 de ani de la aderarea Romaniei la Alianta Nord Atlantica si a 75 de ani de la fondarea NATO. Evenimentul de lansare a fost gazduit de Colegiul National "Sfantul Savaldquo; din Bucuresti si s a desfasurat…

- Warner Bros. Discovery a anunțat joi ca Max, serviciul sau imbunatațit de streaming, va fi lansat in primele țari europene, inclusiv in Romania, pe 21 mai. Max aduce intr-un singur loc titlurile de pe HBO Max, emisiunile de divertisment reality din portofoliul de branduri Discovery și competițiile premium…

- Fundația Kaizen este o organizație caritabila globala, finanțata exclusiv de Kaizen Gaming, una dintre cele mai mari companii GameTech din lume. Aceasta are in vedere sa serveasca drept catalizator pentru schimbari pozitive la scara globala, in parteneriat cu comunitațile locale, ONG-uri, instituții…

- Catalin Drula, președintele USR, reacționeaza vehement dupa ce Romania a caștigat procesul arbitral impotriva Gabriel Resources, in cazul Roșia Montana. Drula acuza PSD și PNL ca au propagat o falsa isterie privind iminența unei infrangeri la ICSID, pentru ca ar fi urmarit caștiguri la bursa. Liderul…

- Revolut Bank a lansat in Romania primul sau produs de economisire cu dobanda, accesibil direct din aplicație, adresat celor peste 3,5 milioane de clienți romani. Conturile de economii, dezvoltate integral de Revolut Bank UAB, ofera o dobanda bruta anuala de pana la 4,25% pentru depozitele in lei. Aceasta…

- Primaria municipiului Ploiești informeaza ca vineri, 23 februarie 2024, ora 13:30, va avea loc, in cadrul unei conferințe de presa, lansarea oficiala a programului Ploiești#LetsPLAY Capitala Tineretului din Romania 2024. La evenimentul care se va desfașura la sediul Primariei municipiului Ploiești,…

- Revolut a lansat Consultantul Robo pe piata locala, care ajuta clientii sa economiseasca timp si sa automatizeze investitiile, pornind de la nevoile si obiectivele lor investitionale, scrie Agerpres. Conform unui comunicat al fintech-ului, consultantul Robo asigura un management continuu al portofoliului…

- Asociația Generala a Inginerilor din Romania, Sucursala Buzau, aniverseaza cinci ani de la reactivarea sa. Evenimentul va avea loc la Sala „Nicu Constantinescu” din Primaria Buzau in data de 14 februarie, incepand cu ora 17.00. „In acest moment special, ne onoreaza sa avem alaturi personalitați locale…