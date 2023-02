Stiri pe aceeasi tema

- „Un nou contract pentru lucrari de reparatii la infrastructura feroviara a fost semnat astazi de CFR. Compania ajunge astfel la un total de 126 de contracte semnate pentru modernizarea si repararea infrastructurii feroviare cu o valoarea totala estima de 3,1 miliarde de euro, din totalul de 3,4 miliarde…

- Romania trimite mai multe ajutoare in Turcia, inclusiv o noua echipa de salvatori și personal medical. O decizie va fi luata in ședința de astazi a Comitetului Național pentru Situații de Urgența. Proiectul aflat pe ordinea de zi propune scoaterea din rezervele naționale a unor bunuri.

- Profesorul Gheorghe Marmureanu, director onorific al Institutului National de Fizica a Pamantului (INFP) a explicat, in direct la DIgi24, ce ar insemna un cutremur de 7,7 magnitudine in Romania. „Nu e o chestiune de daca, ci cand (n.r.: va avea loc un cutremur) in Romania”, spune prof. Gheorghe Marmureanu.…

- Refugiatii ucraineni care ajung in Romania pot calatori gratuit cu trenul si in acest an. Banii vor fi decontati de Ministerul Transporturilor pentru toate companiile feroviare, atat CFR Calatori, cat si cei cinci operatori privati. Proiectul de hotarare de guvern, prezentat de minister, contine cateva…

- La cele patru porturi romanești de pe sectorul Dunarii Maritime, Sulina, Tulcea, Galați și Braila, se adauga din ianuarie 2023 un nou port cu capacitate de operare portuara semnificativa, Portul Isaccea, care in urma lucrarilor de dezvoltare iși dubleaza capacitatea de operare portuara, pana la 400.000…

- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a anunțat marți ca au fost depuse șase oferte pentru proiectarea și execuția tronsonului 4 al Autostrazii Sibiu – Fagaraș. Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a publicat lista celor șase…

- Directorul general al Companiei de Drumuri, Cristian Pistol a confirmat in direct, la postul național de televiziune, ca primul lot al Autostrazii A1 Sibiu – Pitești, tronsonul Sibiu – Boița, insumand 13 km, s-au putea deschide in 15 decembrie, cu cinci luni in avans fața de contract. Este prima confirmare…

- Valoarea estimata a lucrarilor de modernizare a CDMN si CPAMN conform studiului de fezabilitate este de 1.673.251.758 lei Lucrarile pentru restabilirea sectiunii proiectate initial a canalului se vor executa sub nivelul apei pentru obtinerea formei geometrice proiectate a canalului si vor consta in…