- Societatea de Transport Bucuresti (actuala RATB) va opera in judetul Ilfov pe 67 de linii regionale, potrivit studiului realizat de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Public Bucuresti – Ilfov (ADITPBI), care va fi supus aprobarii consilierilor generali in sedinta din 23 august.

- Primaria Capitalei a avizat lucrarile de delimitare a liniilor de tramvai 1 si 10 de traficul rutier general, iar Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) va incepe, in prima decada a lunii iulie, lucrarile de separare prin montarea de garduri, stalpisori sau borduri. In aceste zile se deruleaza…

- Peste 30 de persoane au fost retinute in urma perchezitiilor facute de procurorii DIICOT miercuri dimineata in mai multe judete, intr-un dosar de trafic de droguri de mare risc, trafic de persoane, inclusiv de minori, proxenetism, inselaciune, trafic de influenta si dare de mita, vizand membri ai clanului…

- Politistii bucuresteni si procurorii DIICOT au facut miercuri dimineata 57 de perchezitii, cele mai multe in Bucuresti, dar si in Ilfov si Giurgiu, intr-un dosar de trafic de droguri de mare risc, trafic de persoane, inclusiv de minori, proxenetism, inselaciune, trafic de influenta si dare de mita,…

- Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucuresti, aflat in subordinea Primariei Capitalei, se pregateste sa organizeze Scoala de Vara, care va costa bucurestenii aproape doua milioane de euro. Astfel, centrul va contracta servicii de cazare in Neptun, Costinesti, Eforie Nord, Vama Veche si…

- City Managerul Municipiului Bucuresti, Sorin Chirita, a declarat, joi, in cadrul unei conferinte pe tema mobilitatii urbane, ca Primaria Capitalei lucreaza in prezent, impreunca cu Ministerul Transporturilor, la un Inel Feroviar in jurul Capitalei, care sa fie conectat la transportul public local.…

- In acest weekend, strazile Matei Millo si Ion Otetelesanu, din zona Cercului Militar din Bucuresti, vor fi inchise circulatiei rutiere, anunta Primaria Capitalei, precizand ca artere vor fi transformate in cai pietonale cu ocazia desfasurarii primei editii a seriei "Pietonale in Cartierul Creativ".