Revolut ofera acces gratuit in lounge-uri atunci cand zborurile au intarzieri Collinson, lider global pe segmentul beneficiilor si loializariii pentru utilizatori, si fintech-ul global Revolut si-au unit fortele pentru a oferi clientilor acces gratuit in lounge-urile aeroporturilor din intreaga lume atunci cand zborurile au intarzieri.



Utilizatorii cu abonamente Premium si Metal ale caror zboruri au intarziere de cel putin o ora vor avea acces gratuit in 1.000+ lounge-uri din peste 500 de aeroporturi din mai mult de 100 de tari.



Cu SmartDelay, utilizatorii Premium si Metal pot acum sa se relaxeze in confortul unui lounge din aeroport, in timp ce isi…

Sursa articol si foto: business24.ro

