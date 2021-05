Stiri pe aceeasi tema

- Cisiordania s-a implicat activ in razboiul dintre Hamas și Israel, cel puțin 7 palestinieni fiind uciși in confruntarile violente dintre dintre cetațeni și serviciile de securitate israeliene. Bilanțul total al conflictelor ajunge la aproape 200 de morți mai multe sute de raniți.

- Zece palestinieni au fost ucisi, vineri, in Cisiordania ocupata, in timpul mai multor confruntari cu armata israeliana, potrivit unui nou bilant al Ministerului palestinian al Sanatatii, scrie AFP. Mare parte dintre palestinieni au fost ucisi de gloante de armata israeliana in timpul manifestatiilor…

- Cel putin sase palestinieni au fost ucisi, iar alti aproximativ 150 au fost raniti in confruntari cu membri ai serviciilor de securitate israeliene produse vineri in Cisiordania, in contextul conflictului dintre Israel si grupurile islamiste din Fasia Gaza. Mii de militanti palestinieni sunt…

- Israelul este angajat pe doua fronturi, intensificand raidurile aeriene impotriva militantilor islamisti ai Hamas din Fasia Gaza si combatand revoltele din orasele sale cu populatie mixta, iudeo-araba, transmite joi AFP. La scurt timp dupa miezul noptii de miercuri spre joi, alarmele s-au activat in…

- Serviciul de securitate din Israel a identificat patru comandanți de top din Hamas, care au fost uciși in operațiunea sa comuna cu Forțele de Aparare, informeaza TimesOfIsrael.com. Este vorba despre: Bassem Issa, comandantul Brigazii orașului Gaza;Jamaa Tahla, șeful comandamentului cibernetic…