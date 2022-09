Stiri pe aceeasi tema

- Alpinistii care incearca sa ajunga pe varful muntelui Mont Blanc pe un traseu popular din Franta vor trebui sa plateasca o garantie de 15.000 de euro pentru a acoperi costurile in cazul in care trebuie sa fie salvati sau, mai rau, daca mor pe munte, relateaza The Guardian. Primarul care cere acesti…

- ”PSD sustine ca se impune reluarea, la nivelul coalitiei de guvernare, a discutiilor privind aplicarea reglementarii preturilor la energie si gaze in Romania, pe o perioada limitata. PSD revine cu aceasta solutie, prezentata inca de la inceputul anului, deoarece realitatea economico-sociala o impune.…

- Incepand cu ora locala a Frantei 14:16, au fost inregistrate peste 11.000 de cazuri in Franta si peste 27.000 in Statele Unite. Internautii din alte tari, inclusiv Marea Britanie, Mexic, Brazilia si Italia, au declarat, de asemenea, ca Twitter nu functioneaza. Cauza defectiunii nu a fost inca specificata.…

- Doua incendii de amploare active in sud-vestul Franței au ars peste 1.700 de hectare de vegetație și au dus la evacuarea a mii de turiști. Aproximativ 600 de pompieri incearca sa stinga flacarile, in timp ce din aer se intervine cu șase avioane, scrie Reuters. Autoritațile locale din Gironde, unde incendiile…

- Peste 60% dintre consumatorii de retail din intreaga lume estimeaza ca vor creste si mai mult costurile vietii in urmatoarele sase luni, potrivit celui mai recent indice EY Future Consumer Index (FCI). Consumatorii din intreaga lume se pregatesc sa se retraga pentru o lunga perioada de criza financiara,…

- Mai multe țari europene impun din nou obligativitatea maștii de protecție in contextul creșterii cazurilor COVID. Franța a cerut cetațenilor sa poarte din nou masca de protecție in spațiile aglomerate. Ministrul Sanatatii francez, Brigitte Bourguignon, a facut anunțul, din cauza noului val COVID-19…

- Evenimentele publice in aer liber au fost interzise intr-o zona din Franța, in contextul in care un val de caldura record a cuprins, sambata, Europa. Concertele și marile adunari publice au fost anulate in regiunea Gironde, in jurul orașului Bordeaux. Unele parți ale Franței au atins, sambata, 40 de…

- A aparut un sondaj european care masoara atitudinea cetațenilor europeni fața de razboiul Rusiei cu Ucraina. Am auzit de el de la indignații publici care urlau ca sunt romanii prea pro-ruși. De unde reiese ce rudimentari ne-au ramas analiștii cu ifose, in timp ce noi ne-am europenizat. Ce popor pro-rus!,…