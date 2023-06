Revoltă totală într-o localitate din Suceava: oamenii îl acuză pe primar că i-a lăsat fără terenurile agricole "Aici e terenul meu, pe care il țin de peste 30 de ani, de la mama mea! De mica veneam aici cu mama mea, cu parinții mei. Nu ma pot desparți de terenul asta nici pe viața și pe moarte...", spune femeia.Aceasta este revolta unei localnice din comuna Bosanci, județul Suceava, care nu mai are liniște de cand primarul i-ar fi luat o bucata de pamant in cadrul programului de cadastrare gratuita, pe care femeia susține ca o are moștenire de ani de zile. Dupa imparțire, bucata de teren ar fi ajuns in posesia unui consilier."De la intabularile astea care s-au facut gratuite, șa a decis Primaria sa mi-l… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Lucratorii ISU, voluntarii serviciului specializat din Primaria comunei Mahmudia si localnici au inceput interventia la bresa in jurul orei 20,00, atunci cand au ajuns in zona afectata cu utilaje si incarcatura de piatra."In acest moment, piatra este aruncata in bresa digului cu scopul de a diminua…

- Producția „Spune ceva, frate!” de Ion Sapdaru, pe scena Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI, Chișinau O noua invitație pentru Teatrul Național Iași, la unul dintre cele mai importante festivaluri de teatru din Republica Moldova. Pe 27 mai, spectacolul „Spune ceva, frate!”, proaspat intors…

- Primarul Emil Boc susține ca lucrarile la malurile Someșului vor fi finalizate in luna octombrie a acestui an. De asemenea, edilul precizeaza ca clujenii vor avea cu 1,2 hectare mai multa suprafața verde decat era inainte. Aceasta suprafața verde se rezuma mai ales la numarul de copaci plantați, care…

- Primarul Emil Boc susține ca lucrarile la malurile Someșului vor fi finalizate in luna octombrie a acestui an. De asemenea, edilul precizeaza ca clujenii vor avea cu 1,2 hectare mai multa suprafața verde decat era inainte. Aceasta suprafața verde se rezuma mai ales la numarul de copaci plantați, care…

- Fostul primar din Radauți Nistor Tatar a fost reales la conducerea organizației PSD din acest municipiu. Conferința municipala de alegeri a avut loc vineri seara și este de remarcat faptul ca avocatul Traian Andronachi, candidatul desemnat de conducerea județeana a PSD Suceava pentru Primaria ...

- Lungimea totala a trotuarelor ce se vor moderniza este de 8.900 metri liniari Primaria comunei Mahmudia, judetul Tulcea a atribuit un contract, in urma unei achizitii publice pentru proiectare si executie "Modernizare alei pietonale in comuna Mahmudia, judetul Tulcea". Lungimea totala a trotuarelor…

- Primaria Bistrița a pus ochii de cateva zeci de hectare de teren care aparțineau Liceului Tehnologic Agricol Bistrița, unde planuia sa ridice un centru social și locuințe ANL pentru tineri. Se pare ca atat Liceul Tehnologic Agricol, cat și Inspectoratul Școlar au dat aviz negativ pentru cele 10 hectare…

- Georgiana l-a acuzat pe primar ca a harțuit-o, iar acesta susține ca au avut o relație și soțul ei ar fi știut. Edilul susține ca Georgiana l-a șantajat cu o suma de bani și vrea sa ii strice imaginea, asta pentru ca este la Primaria din Clejani de 16 ani.