- Taranii din comuna Izvoarele care in iarna anului 1961 s-au revoltat impotriva colectivizarii sunt comemorati in fiecare an pe 14 ianuarie, ziua in care satenii s-au ridicat impotriva comunistilor si au cerut anularea certificatelor de colectivizare si inapoierea pamanturilor si animalelor. Revolta…

- Mii de oameni protesteaza la Amsterdam cerand ridicarea restricțiilor anti-Covid, dupa ce Olanda a luat masuri dure pentru a opri noul val de Covid, transmite digi24.ro. Toate magazinele care nu asigura decat strictul necesar, localurile, muzeele și teatrele sunt inchise pana pe 14 ianuarie. Mulțimea…

- Un delfin mort lasat pe pres, ferestre distruse cu barosul, arme depozitate in monumente funerare, mita platita judecatorilor in schimbul achitarii si certificate medicale eliberate fara justificare, dar necesare pentru a scapa din inchisoare asasini condamnati...

- Noul val de infectari cu Covid-19 a determinat unele țari europene sa reintroduca restricții stricte, acest lucru ducand la ample proteste. Austriecii, olandezii, italienii, croatii si danezii au iesit pe strazi, sambata, nemulțumiți de masurile impuse de autoritați. In Austria, unde de luni, 22 noiembrie,…

- Grupul civic Umbrela Anticorupție Cluj a organizat, duminica seara, un protest impotriva alianței de guvernare PSD-PNL. Clujenii nu prea s-au inghesuit la manifestare, aproximativ 20 de persoane fiind prezente la eveniment.

- Contextul epidemiologic continua sa-si faca simtite efectele in piata muncii, unde restrictiile necesare pentru gestionarea valului 4 dicteaza noi tendinte in recrutare, arata o platforma de recrutare on-line.

- Asociatia victimelor incendiului din Colectiv, Colectiv GTG 3010, a postat pe pagina de Facebook, la sase ani de la tragedie, un scurt mesaj foarte critic la adresa Justitiei, ca urmare a tergiversarii procesului in acest caz. ”6 ani, 65 de morti, 0 condamnari. Dosarele Colectiv. Judecatori,…

- Guvernul ungar a emis un decret prin care angajatorii sunt autorizati sa le ceara angajatilor sa fie vaccinati impotriva COVID-19 „ca o conditie la locul de munca”. Cei care refuza iși pot pierde locul de munca.