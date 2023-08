Revoltă mocnită în PSD La ora actuala, PSD este in pragul imploziei, ca urmare a unor decizii controversate luate de catre liderul Marcel Ciolacu. Majoritatea liderilor PSD din județe sunt revoltați de faptul ca premierul Marcel Ciolacu nu a discutat cu ei in partid masurile de austeritate luate de Guvern. Practic, liderii PSD susțin ca au aflat din presa de masurile de austeritate, fapt pentru care au fost luați la intrebari de primari și consilieri, dar și de lumea de pe strada. O alta nemulțumire a liderilor PSD din județe a pornit de la numirea lui Victor Ponta pe funcția de consilier onorific a lui Marcel Ciolacu.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

