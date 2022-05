Revolta lui Putin împotriva Occidentului: ”Încurajează neo-nazismul în Ucraina!” Președintele Vladimir Putin a acuzat țarile occidentale ca incurajeaza forțele „neonaziste” din Ucraina și a remarcat o creștere a rusofobiei in societatea occidentala. “Din pacate, in țara noastra vecina – Ucraina – a existat mult timp un neo-nazism agresiv, ceea ce inseamna ca unii dintre partenerii noștri din așa-numitul “Occident colectiv” inchid ochii, ceea ce inseamna ca unii dintre partenerii noștri din așa-numitul “Occident colectiv” iși incurajeaza de fapt activitațile”, a spus liderul de la Kremlin. “Toate acestea sunt insoțite de un val fara precedent de rusofobie turbata in așa-numitele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

