„Revolta lui Atlas,” contrasens literar al “minunatei lumi noi”

Stiri pe aceeasi tema

- Naționala feminina de fotbal a Romaniei a pierdut, miercuri seara, la Ferrara, cu scorul de 2-0, in fața Italiei, in ultimul meci din Campania de calificare pentru Cupa Mondiala de anul viitor. Tot ieri, in celelalte jocuri din grupa G, Elveția a surclasat Republica Moldova cu 15-0, iar Croația a invins,…

- Consiliul de Administrație al TVR a aprobat vineri, 26 august, participarea Romaniei la concursul muzical Eurovision 2023, in același timp cu initierea demersurilor pentru identificarea unei firme elvetiene de avocatura pentru evaluarea litigiului cu Uniunea Europeana de Radio si Televiziune (EBU),…

- Universitatea ‘Alexandru Ioan Cuza’ (UAIC) din Iasi organizeaza, in perioada 4 – 15 iulie, cea de a cincea editie a Scolii Internationale de Vara JASSY, la care participa peste 90 de tineri din 15 tari. Potrivit unui comunicat remis presei, la scoala de vara participa 78 de studenti din China, Elvetia,…

- Vineri, președintele rus Vladimir Putin le-a spus participanților la summitul economic de la Sankt Petersburg ca din punctul sau de vedere, tot teritoriul statelor ce faceau parte candva din componența URSS este, de fapt, teritoriu al Rusiei. Dintre cele 15 state care formau URSS, pe langa Rusia, Ucraina…

- Vladimir Putin a declarat vineri, la forumul de la Sankt Petersburg, ca Moscova nu are „nimic impotriva” posibilei aderari a Ucrainei la Uniunea Europeana, informeaza TVR. Președintele rus a facut aceasta declarație vineri, dupa ce Comisia Europeana a recomandat acordarea statutului de candidat Ucrainei…

- La Geneva, Elveția, are loc cea de-a XII-a Conferința Ministeriala a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC). Subiectul principal al discuțiilor se refera la negocierile comerciale multilaterale in domeniul agriculturii, dar și la subvențiile in domeniul pescuitului, informeaza Noi.md. Un alt subiect…

- Republica Moldova va beneficia de un acces preferențial mai extins, atat in comerțul cu bunuri, precum și in comerțul cu servicii, cu statele membre ale Asociației Europene de Liber Schimb (EFTA) - Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…