Fostul ministru al Muncii, Marius Budai, susține ca liberalii fac un experiment prin intermediul lui Ilie Bolojan, cel care da afara jumatate din angajații CJ Bihor. Budai considera ca acest experiment arata intențiile PNL, iar dupa alegeri vor urma concedieri masive. ”In ultimele zile, s-a vorbit in mass media, cu lux de amanunte, despre declarațiile lui Ilie Bolojan, din noua sa funcție de Președinte al Consiliului Județean Oradea. Ajuns in instituție, Bolojan, un om cu state vechi in administrație, s-a aratat surprins de dimensiunea aparatului administrativ. Acesta nu a pierdut timpul in a…