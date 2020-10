Stiri pe aceeasi tema

- Tara Galilor a anuntat luni instituirea incepand de vineri a unei perioade de izolare de doua saptamani pentru a incerca sa franeze al doilea val al pandemiei de noul coronavirus, introducand cele mai dure restrictii din Regatul Unit, relateaza AFP.Citește și: Adrian Streinu-Cercel: Epidemia…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, proiectul de lege care prevede exonerarea personalului platit din fonduri publice... The post Bugetarii vor fi exonerați de la plata unor sume considerate a fi incasate nelegal appeared first on Renasterea banateana .

- O misiune epica de salvare a implicat, timp de 4 zile, toata suflarea intr-un orașel din Țara Galilor, acolo unde o pisica a ramas blocata intr-un copac inalt de peste 10 metri.Locuitorii din Tredegar au incercat sa coboare pisica din copac prin toate mijloacele.

- Baxuri de hartie igienica au inceput sa cumpere din nou britanicii, temandu-se de o noua carantina care i-ar putea lasa fara provizii. Magazinele unui cunoscut retailer au fost luate cu asalt de mulțimea care pleca cu coșurile de cumparaturi pline cu hartie igienica. Fenomenul din primavara s-a repetat…

- Incepand cu data 01.09.2019, Serviciul de Asistența Sociala Blaj demareaza acțiunea de primire a solicitarilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educational, in conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020, privind unele masuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei…

- Inregistrari cu Rod Stewart, The Hollies, Status Quo, Elvis Presley, Roxy Music si Elton John realizate in anii 1970 la emisiunea „Top of the Pops”, disparute de mai multi ani, vor fi scoase la licitatie pe 8 septembrie.In acea perioada, era obisnuit ca BBC sa inregistreze peste show-uri vechi…

- Biroul de reprezentare al guvernului chinez in Hong Kong a calificat sambata drept "barbare si grosiere" sanctiunile impuse de Statele Unite la adresa mai multor lideri din acest teritoriu, informeaza AFP, potrivit Agerpres."Intentiile nefaste ale politicienilor americani de a sustine persoane…

- Demolarea neglijenta a unei foste fabrici de panificatie din Iasi a umplut municipiul de praf si a starnit furia iesenilor. Firma a fost amendata de Politie, iar Garda de Mediu a declansat o ancheta.