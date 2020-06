Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul Justitiei statului american Georgia (sud) a cerut o ancheta federala cu privire la modul in care a fost gestionat omorul unui tanar de culoare care facea jogging, care a provocat o emotie putermica in Statele Unite, relateaza AFP, potrivit news.ro.Ahmaud Arbery, in varsta de 25…

- Politia Romana va achizitiona un intreg sistem pentru recunoastere faciala in baza unui contract de peste 4 milioane de lei. Proiectul cuprinde atat softul, cat servere si trainingul pentru peste 200 de persoane din cadrul IGPR. Sistemul IT va permite verificarea imaginilor faciale din telefoane mobile,…

- Politia Romana va fi dotata in acest an cu un sistem IT de recunoastere faciala pentru identificarea persoanelor dupa imagini foto sau video. Institutia doreste ca programul in valoare de peste 4,7 milioane de lei sa faciliteze gasirea suspectilor. Astfel, imaginile deținute de polițiști vor putea fi…

- Achiziție de ultima generație la Politia Romana. Instituția cumpara un sistem de recunoastere faciala pentru a obtine date din Facebook sau de pe camere de supraveghere. Valoarea contractului depașește 4 milioane de lei.Politia Romana cumpara un sistem de recunoastere faciala in cadrul unui…

- Politia Romana cumpara un sistem de recunoastere faciala pentru a obtine date din Facebook sau de pe camere de supraveghere. Valoarea contractului se apropie de 5 milioane de lei. Politia Romana cumpara un sistem de recunoastere faciala in cadrul unui contract in valoare de 4.779.000 lei, care cuprinde…

- Poliția Romana a atribuit Dataware Consulting, in urma unei licitații, un contract de 4,779 milioane de lei, fara TVA, pentru furnizarea unui sistem IT de recunoaștere faciala a persoanelor dupa imaginile și fotografiile furnizate de diverse surse, precum camere de supraveghere și telefoane mobile.…

- Camera Legislativa a statului american Michigan a fost luata cu asalt, dupa ce guvernatoarea democrata a decis sa prelungeasca perioada de izolare cu 28 de zile. La doua saptamani dupa un prim protest impotriva deciziei guvernatoarei democrate Gretchen Whitmer de a extinde perioada de izolare din Michigan,…

- Poliția Româna nu a stabilit înca un câștigator al licitației demarate la sfârșitul lunii august 2019 pentru dezvoltarea unui sistem IT de recunoaștere faciala, tehnologie în curs de maturizare care ridica temeri cu privire la modul abuziv în care ar putea fi folosita.…