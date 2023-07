Tensiuni tot mai mari, dupa ce s-a aflat ca FCSB are șanse mari sa joace in Ghencea derby-ul cu Dinamo, din SuperLiga Romaniei. Fanii din Peluza Sud Steaua au afișat in București mai multe mesaje prin care au transmis ca nu este de acord cu acest plan, iar Gigi Becali și Marcel Ciolacu au fost […] The post Revolta de la miezul nopții. Ultraștii de la CSA Steaua s-au suparat ca FCSB va juca in Ghencea și au impanzit Bucureștiul cu mesaje anti-Gigi Becali și Marcel Ciolacu – GALERIE FOTO appeared first on Playtech Știri .